Zutphense therapeuten begeleiden kinderen met een ouder in de gevangenis: ‘Krijgt papa wel te eten?’

Vragen over reizen met openbaar vervoer? Informatie­bij­een­komst in Biblio­theek Zutphen kan uitkomst bieden

Ambassadeurs van het openbaar vervoer geven op dinsdag 4 april uitleg over het reizen met trein en bus tijdens een informatiebijeenkomst in Zutphen. Er kan later die maand, op dinsdag 18 april, een proefreis gemaakt worden.