Zwaargewonden bij ernstige aanrijding tussen Deventer en Eefde: drie slachtoffers uit auto bevrijd

Warnsveld­se Kleedjes­markt mág weer op Koningsdag en groeit: ‘Meer plek voor horeca’

De Warnsveldse Kleedjesmarkt moet dit jaar op Koningsdag letterlijk ‘koste wat kost’ doorgaan. Want na twee jaar afwezigheid vanwege de coronapandemie is iedereen in Warnsveld daar hard aan toe, zegt Oranjevereniging-voorzitter Henk-Jan Hulleman. De Kleedjesmarkt - waar mensen spullen te koop aanbieden die op straat zijn uitgestald op een kleedje - wordt groter dan ooit.

13 april