Als Bradley in tuincentrum ziet hoeveel kleuren deze plant heeft, is zijn verzameldrang niet meer te stoppen

Een pubquiz spelen via een podcast: Rosan en Hessel uit Zwolle vonden 'gat in de markt'

Het recept is simpel: bedenk een kennistest, trommel vrienden bij elkaar en zet hapjes en drankjes op tafel. Rosan Broekhuizen (28) en Hessel van der Wal (25) doen dat, maar dan nét even anders: ze maken een pubquiz via een podcast. “We vonden een gat in de markt, want bijna niemand maakt dit”, zegt Rosan.