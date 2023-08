Boze overbuurman wil bouwstop op premixenfabriek in Hasselt: ‘Toren steekt straks overal bovenuit’

indebuurt.nl Deze beschadig­de Peperbus hangt straks in de Grote Kerk: 'Wie goed kijkt, ziet iets bijzonders'

Delen van de Peperbus die uiteenvallen. Wie het schilderij van Dennie Boxem (40) bekijkt dat binnenkort in de Grote Kerk hangt, ziet dat een van de bekendste highlights van Zwolle beschadigd is. En er is meer op te zien.