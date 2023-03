Brandweer geeft sein brand meester bij zeer grote brand bij afvalverwerker Genemuiden

De brandweer schaalde al snel op naar de categorie ‘zeer grote brand’, wat betekent dat brandweerlieden uit de wijde regio zijn opgeroepen om de brand te helpen bestrijden. De brand woedde in een grote berg tapijtafval van ongeveer 25 bij 10 meter en 6 meter hoog. De spuitgasten probeerden te voorkomen dat het vuur overslaat naar het naastliggende pand. Dat is uiteindelijk gelukt.

De brand was rond negen uur uitgebroken. Rond kwart voor elf meldde de brandweer dat de rookontwikkeling ‘fors’ aan het afnemen was en dat de brandweerlieden de brand hadden omsingeld. Met behulp van een hoogwerker werd het vuur ook van bovenaf bestreden.

Er kwam bij de brand veel rook vrij. De brandweer riep omwonenden die daar last van hadden op om de ramen en deuren te sluiten en de ventilatiesystemen uit te schakelen. De rook trok weg in de richting van Zwartsluis.

Eerdere branden

In juli vorig jaar woedde er ook een grote brand in een afvalberg op hetzelfde terrein. Uit metingen is destijds achteraf gebleken dat er geen gevaarlijke stoffen in verhoogde concentratie zijn vrijgekomen. Bij die brand was ook niemand gewond geraakt.