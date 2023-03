Café in Hasselt oogst lof met nieuwe feestzaal: ‘Overlast? Er mag een beetje leven in de brouwerij’

Starters in Zwartewa­ter­land opgelet: lening voor woningen flink verhoogd, regels aangepast

Jonge woningzoekers in Zwartewaterland opgelet: de starterslening is verhoogd voor woningen tot 328.000 euro. Dat was eerst 230.000 euro. Het maximale bedrag is flink opgehoogd vanwege de gestegen woningprijzen. Ook vallen starters die geen huurwoning achterlaten straks niet meer buiten de boot.