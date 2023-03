Histori­sche vliegtui­gen in missing man-formatie over Rouveen tijdens viering bevrijding

Het moet 5 mei in Rouveen een van de hoogtepunten worden van de viering van 78 jaar bevrijding. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst vliegen vier historische Fokker S11's in de zogenoemde missing man-formatie over het Kerkplein. Verder komt Defensie met het nodige materieel naar Rouveen en is er een bevrijdingsdefilé. En er is het grootste bevrijdingskoor van ons land.