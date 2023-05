Dit is hoe de eerste teams uit Zwartewaterland dit weekeinde speelden

MET VIDEO Dankzij dit evenement ontvangt Zwartsluis in drie dagen tijd bijna 30.000 bezoekers

Het draait om platbodems, maar er is zoveel meer. Dat maakt Zwartsluis onder Zeil een veelzijdig evenement, waar niet alleen de botenliefhebbers op afkomen. En de belangstelling is groot. In drie dagen tijd ontvangt Zwartsluis naar schatting 25.000 tot 30.000 bezoekers.