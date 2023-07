Eerste Open Bedrijvendag Hasselt

Egaliseren histori­sche kerkheuvel Rouveen blijft onbestraft

Als het aan Stichting Historie Herstel 2017 ligt, wordt de gemeente Staphorst opnieuw eigenaar van de veelbesproken kerkheuvel in Rouveen. Die is verkocht aan een boer die het archeologisch monument vervolgens egaliseerde. Op last van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft hij inmiddels herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Een straf blijft uit.