Erepenning voor op en top Gaellemuniger Henk Beens

Na zijn elfde boek is Henk Beens nog lang niet uitgeschre­ven over geschiede­nis Genemuiden

De van een hartinfarct herstelde amateurhistoricus Henk Beens heeft zijn elfde boek over Genemuiden voltooid. In Brood uit het water staat de visserij centraal. Maar de 81-jarige is nog lang niet uitgeschreven. ,,Ik heb er al wat jaren bij gekregen en als mij de tijd is gegund komt er zeker nog een vervolg, een boek over de puntervisserij.’’