Fuite uit Genemuiden zet in op volledige overname van noodlijdende slachterij Gosschalk

MET VIDEO Kinderen ontwerpen tiny houses, en dat van Mayah, Evita, Ruben en Guus wordt echt gebouwd

Nu is het nog van karton, maar straks is het een bestaande woning van steen of hout. Het door Mayah, Evita, Guus en Ruben - leerlingen van De Wijngaard in Zwartsluis - ontworpen tiny house wordt echt gebouwd. Die belofte is gedaan bij de prijsuitreiking van de ontwerpwedstrijd.