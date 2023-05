Genemuiden dicht bij finale nacompetitie na zege op Excelsior’31: 2-0

Jonge statushou­ders in nieuwe opvang Zwolle krijgen straks les in dit oude schoolge­bouw

Kinderen die in de tijdelijke asielzoekersopvang aan de Meeuwenlaan in Zwolle komen te wonen, krijgen na de zomervakantie les in de voormalige Elbertschool. De gemeente Zwolle wil 3 ton uittrekken om het onderwijs in dat gebouw te laten terugkeren. De school moet het kloppende hart van de Kamperpoort worden.