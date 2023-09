Genemuiden swingt langs Eemdijk na wereldgoal Magan: ‘Mede dankzij onze nieuwkomers valt momenteel alles goed’

Van watervilla tot verscholen boerderij: plots staan in dit dorpje meerdere miljoenen­wo­nin­gen te koop

Huizenzoekers met een dikke portemonnee kunnen hun hart ophalen in IJsselmuiden. In dit doorsnee dorp staan deze zomer vier woningen te koop, waarvoor meer dan 1 miljoen euro wordt gevraagd. ,,Er is een groep die wél wat te besteden heeft.” Want: de eerste is al verkocht.