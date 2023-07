Hassailt heeft concurrentie en moet het met minder schepen doen: ‘Het is niet helemaal goed gegaan’

Na teleurstel­lend avontuur in Italië keert PEC-aan­winst Lennart Czyborra (24) terug in Nederland

Als het laatste papierwerk is afgerond, wordt Lennart Czyborra (24) de tweede aanwinst van PEC Zwolle deze zomer. De linksback wordt gehuurd van Genoa. De Duitser verliet al op jonge leeftijd het ouderlijk huis in Berlijn om zijn voetbaldromen na te jagen, maar zag die droom in Italië nog niet uitkomen. Nu hoopt hij in de eredivisie zijn carrière een nieuwe boost te geven.