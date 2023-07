Heeft Hasselt eindelijk een watertappunt, ontbreekt het water (en Vitens weet van niets)

‘Hanze Spijs’ in een weiland aan het Zwarte Water: ‘Dit gerecht werd in de middeleeu­wen ook gegeten’

,,Wat is dat voor heksending? Hoe kan dat zo in de lucht hangen?’’ Vol afschuw kijkt Gerda van Dijk in haar rol als middeleeuwse roddelaarster omhoog. Er vaart namelijk een luchtballon over de weilanden langs het Zwarte Water, een volstrekt onbekend fenomeen in die tijd. In het kader van het Hanzejaar in Hasselt vindt dit weekend Hanze Spijs plaats, een theaterdiner.