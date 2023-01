Hevig vuur in schuur bij Zwartsluis: brandweer redt naastgelegen woningen

Hoe Irina (74) al ruim 20 jaar strijdt tegen zware voertuigen in haar straat in Zwolle: ‘Ik word er gek van’

Irina Minsky (74) is er helemaal klaar mee: zware wagens – vooral van de Rova – die langs haar huis in de Zwolse wijk Assendorp rijden. Ze heeft scheuren in haar woning en twintig jaar terug won ze al eens een rechtszaak van de gemeente over een schadevergoeding. De overlast is volgens haar nog niet voorbij. De gemeente heeft de Rova gevraagd haar straat te mijden.

8 januari