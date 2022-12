Isolatie erin, asbest eruit: 68 woningen in Vollenhove naar energielabel A++ na opknapbeurt

met video Oekraïense vluchtelin­gen zingen in koor bij kerstcon­cert Hasselt: ‘Kerstmis is altijd groot feest’

,,Je hebt prachtig gezongen’’, zegt Theo Voorberg zaterdagavond tegen Irina. Een paar seconden later hoort de Oekraïense nachtegaal in haar moedertaal het compliment van organisator Voorberg, kort na het inzingen voor het kerstconcert in de Ontmoetingskerk in Hasselt. Niet via een tolk maar via de app SayHi. ,,Die werkt probleemloos als je rustig en met heldere stem iets vertelt of vraagt.’’

