Kans op lichte regen in Zwartewaterland vanochtend

Pieter (54) kort na ramkraak in Zwolle gepakt met sleutel van gebruikte auto in zijn onderbroek

Met de sleutel van de Skoda nog in zijn onderbroek werd de 54-jarige Utrechter Pieter T. in de vroege ochtend van 17 maart aangehouden door de politie. Opvallend snel na de ramkraak bij kledingwinkel Derksen & Derksen in Zwolle. Ook John H. (32) werd gepakt.