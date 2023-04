Koningsdag Hasselt: eerst het Wilhelmus en de versierde fietsen én dan naar het oranjebittertje

MET VIDEO Annerieke (65) uit Kampen krijgt tattoo van PEC Zwolle: ‘Hoe ouder, hoe gekker’

Ruim duizend reacties krijgt PEC Zwolle na een oproep over wie een tattoo met de tekst ‘De mooiste club van allemaal’ wil hebben. Annerieke van Vilsteren (65) uit Kampen reageert meteen en is één van de vijf gelukkige seizoenkaarthouders die voortaan de clubliefde voor PEC Zwolle meedraagt op het lichaam. ,,PEC is echt belangrijk voor mij.”