Lastig onderzoek naar vleermuizen vertraagt aanleg pumptrackbaan Hasselt: vergt misschien wel een jaar

Onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen in het te slopen gebouw Linksaf vertraagt de aanleg van de pumptrackbaan in Hasselt met enkele maanden. Was het de bedoeling om de baan al voor de zomer aan te leggen, dan is nu op z’n vroegst in het najaar. En misschien wordt het wel volgend voorjaar.