Met speeltuin en strandje krijgt Zwartsluis aan het Grote Gat een plek om te ontmoeten

‘Wat een soapserie’: drie heren uit Hasselt verzetten zich fel tegen komst appartemen­ten naast hun huis

Zichtbaar boos zitten drie heren donderdag in de rechtbank. Zwartewaterland heeft in 2019 al toestemming gegeven voor het bouwen van zeventien appartementen in Hasselt, naast hun woningen, maar de mannen zijn het daar niet mee eens. Ze vinden dat er afspraken worden geschonden. Die afspraken zijn 13 jaar geleden gemaakt. ,,Wat een soapserie.”