Natuur voor Elkaar toert met Groene Karavaan naar Noordwest Overijssel

Belangrijk Vollen­hoofs schilderij tijdelijk terug bij de roots: ‘Het moet niet in een depot liggen’

Jarenlang was het schilderij opgesloten in een donker depot op het industrieterrein van Zwolle. Nu is het eindelijk weer te bewonderen. De komende vijf jaar hangt het enige schilderij van Jan Camerlinck de Oude in Stadsmuseum Vollenhove.