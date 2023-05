Net geplant, nu in de container: politie rolt wietkwekerij in kantoorpand Hasselt op

Dit zijn de mooiste foto's van huldiging PEC in Zwolle

Wat een feest! De huldiging van de selectie van PEC Zwolle zaterdag in Park de Wezenlanden in Zwolle. Dat het elftal vrijdagavond net geen kampioen werd, deed best zeer. Maar toch...die pijn verdween massaal toen de voetballers één voor één het podium opkwamen en toegejuicht werden door hun trouwe supporters. Groot en klein, jong en oud. Beleef de momenten nogmaals met de mooiste foto's van de huldiging.