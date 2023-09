Weer geen rondjes door de grachten van Hasselt, maar organisatie geeft niet op

korfbal ereklasse Korfbal­lers Sparta stappen na ‘clinic’ tegen LDODK toch positief gestemd van het veld: ‘Het verschil is nu eenmaal te groot’

Het avontuur van Sparta in de ereklasse van het veldkorfbal is begonnen met een flinke nederlaag tegen LDODK. Ondanks de 11-24 kloppartij stapten de Zwollenaren met de borst vooruit het veld af. ,,Dit is toch hartstikke mooi zo”, kijkt Myrthe Heres met een glimlach en een pijnlijke enkel terug op de masterclass.