Regenbuien, maar soms ook zon in Zwartewaterland vandaag

Wethouder onder vuur om afvaldump in Zwolle: ‘Fix deze rotzooi!’

Acht insprekers, een volgepakte publieke tribune en een groot spandoek. Nog voordat het politieke debat over het afvalbeleid van Zwolle goed en wel kan beginnen, is de toon gezet. Het is duidelijk dat het leeft, maar verandert er ook iets? ,,Ik vind het schandalig, dit kan zo niet langer.’’