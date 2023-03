Stalen damwanden van 1,8 kilometer in het Zwarte Water: Rijkswaterstaat is enthousiast, maar dat is niet iedereen

derde klasse Weer eindigt een duel van Olympia’28 in een remise: ‘We trekken hem telkens niet over de streep’

Het sportpark in Hasselt had een heel stuk triester gekund. En het was koud, maar niet bepaald druilerig. Toch was Olympia’28 tegen ASC’62 een degelijke kelderkraker. Matig voetbal, opstootjes, oneindig gezeur op de scheidsrechter en als klap op de vuurpijl een 1-1 eindstand, waar niemand wat aan had.