Steeds minder bewolking in Zwartewaterland

UPDATE Politie werpt sms-bom in jacht op juwelendie­ven: ‘bende’ sloeg toe in Zwolle en Ermelo

Wie heeft er informatie over het duo dat met twee 'bigbags’ twee juwelierszaken in Ermelo en Zwolle beroofde? De politie wilt het zo graag weten dat ze ruim 7000 mensen een sms stuurde met de vraag af te stemmen op het programma ‘Opsporing Verzocht’ dat vanavond is uitgezonden. Het bericht is alleen gestuurd naar mensen die in oktober in de omgeving waren van Ermelo.