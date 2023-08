Gerard (83) en Margriet (70) moeten na 29 jaar hun huis uit: gemeente Kampen legt uit

Een KvK-inschrijving is niet voldoende voor Gerard (83) en Margriet (70) om hun woning te behouden. Hoe dat precies zit? Die vraag en zes andere vragen over de kwestie aan de Hoge Bomen in IJsselmuiden leggen we aan de gemeente Kampen voor. Die heeft nieuws: ,,Er is een derde handhavingsverzoek gedaan voor een andere bedrijfswoning aan de Hoge Bomen.”