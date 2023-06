Toch onderzoek of sportpark geschikte plek is voor nieuw zwembad in Zwartsluis

Politie doet opnieuw inval in Zwolse zorgwoning en houdt bewoner aan wegens online bedreiging

De politie heeft woensdagavond een inval gedaan bij een zorgwoning aan de Groeneweg in Zwolle. Daarbij is een bewoner aangehouden op verdenking van bedreiging via sociale media. Ook heeft de politie een gegevensdrager in beslag genomen. Vorig jaar deed de politie ook al eens een inval in dezelfde woning.