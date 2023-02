Twee gewonden nadat auto tegen boom botst in Zwartsluis

Na lang wikken en wegen laat rechter meiden van 16 en 18 opnieuw verhoren na mogelijke verkrach­ting in Zwolle

Ze zijn nog steeds jong en kwetsbaar. Toch mogen drie slachtoffers nog een keer verhoord worden over het moment dat ze door meerdere jongens zouden zijn verkracht of betast in Zwolle. Na lang nadenken over het verzoek van de advocaten bekennen de rechters: ,,Het is een groot dilemma.”