Vandaag kans op bewolkte dag in Zwartewaterland

Update Man in Genemuiden aangehou­den na ‘bedreiging in relatione­le sfeer’

Veel agenten met kogelwerende vesten waren woensdagmiddag op de been in Genemuiden, vanwege een melding van een bedreiging. Het incident speelde zich af in de relationele sfeer. De situatie is onder controle en er is een man aangehouden.