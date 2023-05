Veiliger Veerweg én oplossing in- en uitrit Breman: dubbelslag in Hasselt

Met poll Bijna helft minder bezoekers Bevrij­dings­fes­ti­val Zwolle: ‘Afvragen of we op deze voet verder kunnen’

Ongeveer 80.000 mensen bezochten vrijdag het Bevrijdingsfestival Zwolle, tegenover 150.000 in 2022. Bij het doorbreken van de zon stroomde het terrein aan het eind van de middag ‘ouderwets’ vol. Maar door onweer en een tijdelijke ontruiming viel het dagdeel in het water. ,,We moeten ons afvragen of we nog op deze voet verder kunnen”, zegt festivaldirecteur Annemien Brugging.