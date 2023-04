Verkoop van noodlijdende slachterij Gosschalk uit Epe stap dichterbij

Drie protesten bij abortuskli­niek Zwolle in 2022, betogers worden voortaan naar deze plek verwezen

Rondom de abortuskliniek van Stimezo aan de Oosterlaan in Zwolle is in 2022 drie keer geprotesteerd. Een beperkt aantal, stelt de gemeente vast, nadat er in het verleden regelmatig anti-abortusbetogingen waren. Nu de omgeving van de kliniek opnieuw is ingericht, is er een nieuwe locatie waar betogers naartoe worden gestuurd.