Vluchtelingen die nu op cruiseschip in Genemuiden verblijven, gaan naar nieuwe plek

Dit is de nieuwe directeur van de bibliothe­ken in Kop van Overijssel: ‘Bieb veel meer dan alleen boeken’

De nieuwe directeur van de bibliotheken in Kop van Overijssel heet Louwra van Leest. Ze werkte ruim tien jaar in de directie van de geestelijke gezondheidzorg in Leeuwarden én zit - nog steeds - in de Raad van Toezicht van een stichting met 33 basisscholen. Die kennis neemt ze mee: de bieb moet meer zijn dan alleen boeken uitlenen. ,,We hebben een essentiële positie om mensen te helpen.”

1 februari