Wederom topresultaat Houtzager in Oliva, Schuttert negende in GP Vejer en Hasseltse dressuurzussen Nekeman beleven speciaal WB-toernooi

Man (39) bij Staphorst voor vijfde keer opgepakt zonder rijbewijs: politie neemt auto in beslag

Wat zou er zijn gebeurd als hij gewoon zijn autogordel had gedragen? Het is een vraag die een 39-jarige automobilist uit 't Gooi zich ongetwijfeld stelde, nadat hij donderdagmiddag door de politie op de A28 bij Staphorst aan de kant was gezet. Toen bleek namelijk al snel dat hij helemaal geen geldig rijbewijs had.