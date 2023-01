Wethouder Jan van der Poel geeft inkijkje in zijn werk op Instagram-account gemeente Zwartewaterland

Wetland Wonen barst van bouwplan­nen, maar kent ook de bedreigin­gen

Bouwen, en rap ook. Aan Marcel Timmerman, directeur/bestuurder van Wetland Wonen, zal het niet liggen. Er zijn plannen voldoende in voorbereiding bij de in Vollenhove gevestigde woningstichting. Maar Timmerman kent ook de bedreigingen. ,,We staan voor enorme uitdagingen.’’

18 januari