Wit water in Genemuiden, mysterie dagen later opgelost: dit was de oorzaak

Het mysterie van het witte water in een sloot langs de Schering in Genemuiden is deels opgelost: door de vele regen is de vervuiling weer weggespoeld en ook is bekend welke stof dit veroorzaakt heeft: titaan. Wat nog niet is opgelost, is wie het spul in de regenwaterafvoer geloosd heeft en dat blijft waarschijnlijk onduidelijk.