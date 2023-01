Zwartewaterland kampt met personeelstekort, soms piept en kraakt het

handbal Handbal­over­zicht: Wijhe’92 en Dalfsen grijpen koppositie, ook Heeten, Lettele en Broekland beginnen 2023 uitstekend

Voor Dalfsen viel dit weekeinde alles de goede kant op. Zelf won de ploeg eenvoudig van HVE2000, terwijl de twee andere titelkandidaten allebei een punt lieten liggen. Daardoor is Dalfsen de nieuwe koploper in de hoofdklasse A. Wijhe’92 gaat in de tweede divisie A eveneens alleen aan kop na een eigen overtuigende zege en een misstap van de concurrent.

15 januari