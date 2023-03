Zwartewaterland verspreidt menstruatieproducten op scholen: ‘Niemand mag door armoede les missen’

Studenten Zwolle regelmatig lijnrecht tegenover huisbaas, maar hulp blijft voorlopig uit: ‘Terwijl de nood hoog is’

Studenten in Zwolle staan geregeld lijnrecht tegenover hun huurbaas over vermeende misstanden, erkent Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ). De organisatie kondigde een jaar terug een proef aan met een actieteam om studenten te helpen, waarvoor de gemeente subsidie toezegde. Maar de start blijft uit. ,,We moeten nog veel regelen.”