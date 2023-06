Bestuurder zwaargewond na aanrijding door truck: brandweer bevrijdt slachtoffer uit wrak

Peter zou het liefst nog jaren doorgaan met knippen, maar het gaat niet: ‘Dit is geen vrolijk verhaal’

Zeg je Peter Kwaak, dan zeg je kapsalon. Maar over twee weken is het over en uit voor de Dordtse kapper want dan trekt hij voorgoed de deur van zijn kapperszaak achter zich dicht. ,,Als ik nu een beroep had moeten kiezen, had ik sociaal werker willen worden.’’