Bouw INEOS-kraker in Antwerpse haven officieel gestart: omstreden fabriek in 2026 in gebruik genomen

MET VIDEO Jetske (30) weet niet hoelang ze haar gigantisch dure robotthera­pie nog kan betalen: ‘Zorgen om de zorgen’

Stilstaan is achteruitgaan voor de 30-jarige Jetske Postma. Ze heeft last van spasmes en spierkrampen en de medicatie die ze slikt is een steeds grotere aanslag op haar organen. Ze volgt nu speciale robottherapie in Antwerpen, want volgens de Dordtse is de hulp die ze nodig heeft hier niet te vinden. Wel één groot nadeel: het wordt niet vergoed. ,,Een sessie kost me zo'n 800 euro.’’

10 december