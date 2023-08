Brede welvaart in Zwijndrecht lager dan gemiddeld in Zuid-Holland

Feyenoord-shirts populair­der dan verwacht: fanshops verkopen teleurge­stel­de supporters regelmatig ‘nee’

Het nieuwe tenue kopen van Feyenoord? Grote kans dat je de komende tijd een ‘nee’ verkocht krijgt bij de fanshop. Logisch, want Feyenoord is mateloos populair in Rotterdam en omstreken sinds de club afgelopen mei landskampioen werd. Vooral kindermaten en wedstrijdkleding vliegen de deur uit.