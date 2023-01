Dorpsraad Heerjansdam krijgt nieuw leven, míts Heerjansdammers dat echt willen

Onder hen is in elk geval de huidige voorzitter Ciska de Jong, die maar al te goed weet dat het maar een haartje had gescheeld of er was helemaal geen dorpsraad meer geweest. De raad is bij de opheffing van de gemeente Heerjansdam op 1 januari 2003 opgericht om de inwoners van het dorp nog een beetje invloed te geven op het beleid van het grote Zwijndrecht.

De afgelopen vier jaar kreeg het orgaan door botsende karakters te maken met heftige interne strubbelingen. Daarop bedachten burgemeester en wethouders dat de raad maar beter opgeheven kon worden, zonder dat overigens met de resterende leden te bespreken.

Gewoon weer lekker aan de slag

Die periode wil De Jong achter zich laten: ,,Slot van het liedje is dat we gewoon kunnen blijven doen waar we voor opgericht zijn: de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geven over ons dorp. Kleine dingetjes kunnen we ook zelf regelen. We willen gewoon weer lekker aan de slag, want er is veel blijven liggen. Met vier mensen kun je niet zo heel veel, we hebben er echt zeven nodig.’’

Zo had de raad het dorp al dolgraag willen verrijken met een paar beweegtoestellen. Ook moet er dringend nagedacht worden over de herinrichting van het centrum, dat binnenkort door de gemeente op de schop genomen wordt: ,,Dat is wel nodig ook, want het is er nu een rommeltje. De meest logische looproute loopt over parkeerplaatsen en er staan allemaal verschillende lantaarnpalen.”

De verkiezingen worden gehouden op 15 maart, tegelijk met die voor provinciale staten.



