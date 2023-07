Evelyne helpt minima aan spaarzegels voor een dagje uit met korting: ‘Zegeltjesleger van 1700 spaarders’

DE KWESTIE Kan Zomercarna­val blijven zoals het was?

Niet langer ‘vulgair’ dansen op het Zomercarnaval, zo klonk de nieuwe regel, en dat was nog vóór de schietpartijen. Moet het tropische feest in Rotterdam verder aan banden of zelfs worden geschrapt, net als Wednesday Night Skate? De lijst met evenementen die stoppen wordt langer. Is Rotterdam nog wel de opwindende stad die het ooit was?