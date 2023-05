Geen plannen met Hemelvaart? Wandel mee door het Develgebied met dominee Veldhuizen

Daar is-ie weer: de kampioens­roos van Feyenoord, sinds deze week te koop in Barend­recht

Drie euro per stuk kost-ie, de kersverse kampioensroos van Feyenoord die sinds deze week te koop is bij het Rozenpakhuys in Barendrecht. De Rotterdamse koploper is officieel nog geen landskampioen (mogelijk zondagavond na winst op Go Ahead Eagles), maar de bijpassende bloemen — uiteraard in het rood en wit van Feyenoord — staan al klaar.