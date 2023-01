Geen traditionele nieuwjaarsreceptie in Zwijndrecht: gemeente swingt het nieuwe jaar in

Minder schade door vuurwerk tijdens jaarwisse­ling Drechtste­den: ‘Maar iedere euro schade er één te veel’

De jaarwisseling in de regio Drechtsteden is relatief rustig verlopen. Ondanks dat er aardig wat vuurwerk de lucht in is gegaan, lijkt het schadebedrag minder hoog uit te vallen dan vorig jaar.

