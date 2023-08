Woede om afbranden griendkeet in Sliedrecht­se Biesbosch: 25.000 euro nodig voor herbouw

Een oude, houten griendkeet in de Sliedrechtse Biesbosch in Dordrecht is door brand compleet in de as gelegd. Staatsbosbeheer begint een crowdfunding om het idyllische gebouwtje in de Sterlinggriend, vlakbij het bezoekerscentrum aan de Baanhoekweg, te herbouwen.