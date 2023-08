Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Zwijndrecht vandaag

Ontsnapt paard maakt een ochtendwan­de­ling door Dordt: ‘Er galoppeert hier een paard door de straat!’

De politie heeft maandagochtend geen boef, maar een paard ‘aangehouden’ in Dordrecht. Het dier was ontsnapt, maar is na een flinke ochtendwandeling weer terug bij de manege waar het thuishoort.