Heb jij nog geen paraplu of poncho? Grote kans dat je die ook niet meer gaat vinden nu

Wie koopt er nog een blouse, T-shirt of zomerjurkje? Regenspullen moeten we hebben. Maar kom daar nu maar eens om, terwijl de ene regenbui de andere overtreft. Een simpele poncho ligt bij de winkels niet meer voor het oprapen: ‘uitverkocht’ of ‘niet op voorraad’. Gelukkig is er een uitzondering op de regel.