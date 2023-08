Scooterrij­der aangehou­den na achtervol­ging in Sliedrecht

Een scooterrijder is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden in Sliedrecht. Na een korte achtervolging kon de bestuurder van de brommer staande worden gehouden op de kruising van de Jan Steenstraat en de Thorbeckelaan in het Baggerdorp.